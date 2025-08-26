CRAB (CRAB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00877154 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -8.04% שינוי מחיר (7D) +4.70%

CRAB (CRAB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CRAB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRABהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00877154, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRAB השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -8.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CRAB (CRAB) מידע שוק

שווי שוק $ 26.28K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.28K אספקת מחזור 999.83M אספקה כוללת 999,828,062.08204

שווי השוק הנוכחי של CRAB הוא $ 26.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRAB הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999828062.08204. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.28K.