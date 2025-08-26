CorionX (CORX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03473611 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -2.05% שינוי מחיר (7D) -1.05%

CorionX (CORX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CORX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03473611, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CORX השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -2.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CorionX (CORX) מידע שוק

שווי שוק $ 6.14K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.72K אספקת מחזור 95.44M אספקה כוללת 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CorionX הוא $ 6.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CORX הוא 95.44M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.72K.