conviction (CONVICTION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00103947$ 0.00103947 $ 0.00103947 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.10% שינוי מחיר (1D) -5.83% שינוי מחיר (7D) +5.41% שינוי מחיר (7D) +5.41%

conviction (CONVICTION) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CONVICTION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CONVICTIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00103947, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CONVICTION השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -5.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

conviction (CONVICTION) מידע שוק

שווי שוק $ 40.16K$ 40.16K $ 40.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.16K$ 40.16K $ 40.16K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,918,024.0 999,918,024.0 999,918,024.0

שווי השוק הנוכחי של conviction הוא $ 40.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CONVICTION הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999918024.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.16K.