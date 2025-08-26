Concentrator (CTR) מידע על מחיר (USD)

Concentrator (CTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.506749. במהלך 24 השעות האחרונות, CTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.503559 לבין שיא של $ 0.559186, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.63, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.105805.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTR השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -7.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Concentrator הוא $ 573.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTR הוא 1.13M, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.53M.