עוד על CTR

CTR מידע על מחיר

CTR אתר רשמי

CTR טוקניומיקה

CTR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Concentrator סֵמֶל

Concentrator מחיר (CTR)

לא רשום

1 CTR ל USDמחיר חי:

$0.506749
$0.506749$0.506749
-7.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Concentrator (CTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:43:47 (UTC+8)

Concentrator (CTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.503559
$ 0.503559$ 0.503559
24 שעות נמוך
$ 0.559186
$ 0.559186$ 0.559186
גבוה 24 שעות

$ 0.503559
$ 0.503559$ 0.503559

$ 0.559186
$ 0.559186$ 0.559186

$ 3.63
$ 3.63$ 3.63

$ 0.105805
$ 0.105805$ 0.105805

-0.14%

-7.84%

-27.35%

-27.35%

Concentrator (CTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.506749. במהלך 24 השעות האחרונות, CTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.503559 לבין שיא של $ 0.559186, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.63, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.105805.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTR השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -7.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Concentrator (CTR) מידע שוק

$ 573.49K
$ 573.49K$ 573.49K

--
----

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

1.13M
1.13M 1.13M

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Concentrator הוא $ 573.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTR הוא 1.13M, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.53M.

Concentrator (CTR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Concentratorל USDהיה $ -0.0431455291639225.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלConcentrator ל USDהיה . $ +0.0439115744.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלConcentrator ל USDהיה $ +0.2455858185.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Concentratorל USDהיה $ +0.2863611400995927.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0431455291639225-7.84%
30 ימים$ +0.0439115744+8.67%
60 ימים$ +0.2455858185+48.46%
90 ימים$ +0.2863611400995927+129.94%

מה זהConcentrator (CTR)

CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Concentrator (CTR) משאב

האתר הרשמי

Concentratorתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Concentrator (CTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Concentrator (CTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Concentrator.

בדוק את Concentrator תחזית המחיר עכשיו‏!

CTR למטבעות מקומיים

Concentrator (CTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Concentrator (CTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Concentrator (CTR)

כמה שווה Concentrator (CTR) היום?
החי CTRהמחיר ב USD הוא 0.506749 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CTR ל USD?
המחיר הנוכחי של CTR ל USD הוא $ 0.506749. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Concentrator?
שווי השוק של CTR הוא $ 573.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CTR?
ההיצע במחזור של CTR הוא 1.13M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CTR?
‏‏CTR השיג מחיר שיא (ATH) של 3.63 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CTR?
CTR ‏‏רשם מחירATL של 0.105805 USD.
מהו נפח המסחר של CTR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CTR הוא -- USD.
האם CTR יעלה השנה?
CTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:43:47 (UTC+8)

Concentrator (CTR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.