Conceal (CCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00449781 $ 0.00449781 $ 0.00449781 24 שעות נמוך $ 0.01447841 $ 0.01447841 $ 0.01447841 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00449781$ 0.00449781 $ 0.00449781 גבוה 24 שעות $ 0.01447841$ 0.01447841 $ 0.01447841 שיא כל הזמנים $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00403452$ 0.00403452 $ 0.00403452 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.15% שינוי מחיר (1D) -4.56% שינוי מחיר (7D) -18.16% שינוי מחיר (7D) -18.16%

Conceal (CCX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00648587. במהלך 24 השעות האחרונות, CCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00449781 לבין שיא של $ 0.01447841, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00403452.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CCX השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -4.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Conceal (CCX) מידע שוק

שווי שוק $ 133.46K$ 133.46K $ 133.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M אספקת מחזור 20.58M 20.58M 20.58M אספקה כוללת 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Conceal הוא $ 133.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CCX הוא 20.58M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30M.