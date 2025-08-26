Conceal מחיר (CCX)
Conceal (CCX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00648587. במהלך 24 השעות האחרונות, CCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00449781 לבין שיא של $ 0.01447841, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00403452.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CCX השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -4.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Conceal הוא $ 133.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CCX הוא 20.58M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Concealל USDהיה $ -0.000310116036231073.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלConceal ל USDהיה . $ -0.0003928614.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלConceal ל USDהיה $ -0.0004702177.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Concealל USDהיה $ -0.001410217650229656.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000310116036231073
|-4.56%
|30 ימים
|$ -0.0003928614
|-6.05%
|60 ימים
|$ -0.0004702177
|-7.24%
|90 ימים
|$ -0.001410217650229656
|-17.85%
Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
