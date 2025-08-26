עוד על CCX

Conceal סֵמֶל

Conceal מחיר (CCX)

לא רשום

1 CCX ל USDמחיר חי:

$0.00648587
-4.50%1D
mexc
USD
Conceal (CCX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:13:26 (UTC+8)

Conceal (CCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00449781
24 שעות נמוך
$ 0.01447841
גבוה 24 שעות

$ 0.00449781
$ 0.01447841
$ 1.59
$ 0.00403452
-0.15%

-4.56%

-18.16%

-18.16%

Conceal (CCX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00648587. במהלך 24 השעות האחרונות, CCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00449781 לבין שיא של $ 0.01447841, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00403452.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CCX השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -4.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Conceal (CCX) מידע שוק

$ 133.46K
--
$ 1.30M
20.58M
200,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Conceal הוא $ 133.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CCX הוא 20.58M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30M.

Conceal (CCX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Concealל USDהיה $ -0.000310116036231073.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלConceal ל USDהיה . $ -0.0003928614.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלConceal ל USDהיה $ -0.0004702177.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Concealל USDהיה $ -0.001410217650229656.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000310116036231073-4.56%
30 ימים$ -0.0003928614-6.05%
60 ימים$ -0.0004702177-7.24%
90 ימים$ -0.001410217650229656-17.85%

מה זהConceal (CCX)

Conceal Network is a Private by Default decentralized blockchain with deposits paying interest, without the involvement of financial institutions, powered by 100% open source code. No one owns Conceal Network, everyone can take part. Conceal Network enables untraceable and anonymous messaging, and a secure way to transfer funds. Using a distributed public ledger, the sender and receiver are kept anonymous, a key concern in a post Snowden world. Hackers cannot trace funds or messages when they are sent across public networks. (₡CCX), the native coin of Conceal Network, is based on the Cryptonote protocol and runs on a secure peer-to-peer network technology that operates with no central authority. You control the private keys to your funds. Conceal Network is accessible to anyone in the world regardless of their geographic location or status. The Conceal blockchain is resistant to any kind of analysis. All your ₡CCX transactions and messages are anonymous and Private. Conceal Network avoids many Bitcoin concerns (e.g. technological, environmental impacts, reputation and security) and is an excellent Private alternative store of value.

Conceal (CCX) משאב

האתר הרשמי

Concealתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Conceal (CCX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Conceal (CCX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Conceal.

בדוק את Conceal תחזית המחיר עכשיו‏!

CCX למטבעות מקומיים

Conceal (CCX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Conceal (CCX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CCX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Conceal (CCX)

כמה שווה Conceal (CCX) היום?
החי CCXהמחיר ב USD הוא 0.00648587 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CCX ל USD?
המחיר הנוכחי של CCX ל USD הוא $ 0.00648587. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Conceal?
שווי השוק של CCX הוא $ 133.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CCX?
ההיצע במחזור של CCX הוא 20.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CCX?
‏‏CCX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.59 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CCX?
CCX ‏‏רשם מחירATL של 0.00403452 USD.
מהו נפח המסחר של CCX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CCX הוא -- USD.
האם CCX יעלה השנה?
CCX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CCX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:13:26 (UTC+8)

Conceal (CCX) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

