Compounding OpenDollar (CUSDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 24 שעות נמוך $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 גבוה 24 שעות $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 שיא כל הזמנים $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 המחיר הנמוך ביותר $ 0.89555$ 0.89555 $ 0.89555 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.14% שינוי מחיר (7D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -0.02%

Compounding OpenDollar (CUSDO) המחיר בזמן אמת של הוא $1.023. במהלך 24 השעות האחרונות, CUSDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.022 לבין שיא של $ 1.025, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUSDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.086, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.89555.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUSDO השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Compounding OpenDollar (CUSDO) מידע שוק

שווי שוק $ 280.95M$ 280.95M $ 280.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 280.95M$ 280.95M $ 280.95M אספקת מחזור 274.67M 274.67M 274.67M אספקה כוללת 274,671,260.4093759 274,671,260.4093759 274,671,260.4093759

שווי השוק הנוכחי של Compounding OpenDollar הוא $ 280.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUSDO הוא 274.67M, עם היצע כולל של 274671260.4093759. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 280.95M.