Compounding OpenDollar סֵמֶל

Compounding OpenDollar מחיר (CUSDO)

לא רשום

1 CUSDO ל USDמחיר חי:

$1.023
$1.023
-0.10%1D
mexc
USD
Compounding OpenDollar (CUSDO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:43:43 (UTC+8)

Compounding OpenDollar (CUSDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.022
$ 1.022
24 שעות נמוך
$ 1.025
$ 1.025
גבוה 24 שעות

$ 1.022
$ 1.022

$ 1.025
$ 1.025

$ 1.086
$ 1.086

$ 0.89555
$ 0.89555

-0.00%

-0.14%

-0.02%

-0.02%

Compounding OpenDollar (CUSDO) המחיר בזמן אמת של הוא $1.023. במהלך 24 השעות האחרונות, CUSDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.022 לבין שיא של $ 1.025, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUSDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.086, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.89555.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUSDO השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Compounding OpenDollar (CUSDO) מידע שוק

$ 280.95M
$ 280.95M

--
--

$ 280.95M
$ 280.95M

274.67M
274.67M

274,671,260.4093759
274,671,260.4093759

שווי השוק הנוכחי של Compounding OpenDollar הוא $ 280.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUSDO הוא 274.67M, עם היצע כולל של 274671260.4093759. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 280.95M.

Compounding OpenDollar (CUSDO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Compounding OpenDollarל USDהיה $ -0.001467258598174.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCompounding OpenDollar ל USDהיה . $ +0.0045954183.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCompounding OpenDollar ל USDהיה $ +0.0049840560.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Compounding OpenDollarל USDהיה $ +0.0032737079372992.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001467258598174-0.14%
30 ימים$ +0.0045954183+0.45%
60 ימים$ +0.0049840560+0.49%
90 ימים$ +0.0032737079372992+0.32%

מה זהCompounding OpenDollar (CUSDO)

The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

Compounding OpenDollar (CUSDO) משאב

האתר הרשמי

Compounding OpenDollarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Compounding OpenDollar (CUSDO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Compounding OpenDollar (CUSDO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Compounding OpenDollar.

בדוק את Compounding OpenDollar תחזית המחיר עכשיו‏!

CUSDO למטבעות מקומיים

Compounding OpenDollar (CUSDO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Compounding OpenDollar (CUSDO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CUSDO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Compounding OpenDollar (CUSDO)

כמה שווה Compounding OpenDollar (CUSDO) היום?
החי CUSDOהמחיר ב USD הוא 1.023 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CUSDO ל USD?
המחיר הנוכחי של CUSDO ל USD הוא $ 1.023. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Compounding OpenDollar?
שווי השוק של CUSDO הוא $ 280.95M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CUSDO?
ההיצע במחזור של CUSDO הוא 274.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CUSDO?
‏‏CUSDO השיג מחיר שיא (ATH) של 1.086 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CUSDO?
CUSDO ‏‏רשם מחירATL של 0.89555 USD.
מהו נפח המסחר של CUSDO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CUSDO הוא -- USD.
האם CUSDO יעלה השנה?
CUSDO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CUSDO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Compounding OpenDollar (CUSDO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

