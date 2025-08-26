עוד על CLOAK

Cloak Network סֵמֶל

Cloak Network מחיר (CLOAK)

לא רשום

1 CLOAK ל USDמחיר חי:

$0.00470744
$0.00470744
-13.90%1D
USD
Cloak Network (CLOAK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:43:07 (UTC+8)

Cloak Network (CLOAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0046872
$ 0.0046872
24 שעות נמוך
$ 0.00552975
$ 0.00552975
גבוה 24 שעות

$ 0.0046872
$ 0.0046872

$ 0.00552975
$ 0.00552975

$ 0.0095339
$ 0.0095339

$ 0.00141851
$ 0.00141851

-0.08%

-13.92%

-23.14%

-23.14%

Cloak Network (CLOAK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00470744. במהלך 24 השעות האחרונות, CLOAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0046872 לבין שיא של $ 0.00552975, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLOAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0095339, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00141851.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLOAK השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -13.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cloak Network (CLOAK) מידע שוק

$ 472.75K
$ 472.75K

--
--

$ 472.75K
$ 472.75K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cloak Network הוא $ 472.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLOAK הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 472.75K.

Cloak Network (CLOAK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cloak Networkל USDהיה $ -0.00076183673703991.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCloak Network ל USDהיה . $ +0.0026067048.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCloak Network ל USDהיה $ -0.0009794332.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cloak Networkל USDהיה $ +0.001849079409354482.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00076183673703991-13.92%
30 ימים$ +0.0026067048+55.37%
60 ימים$ -0.0009794332-20.80%
90 ימים$ +0.001849079409354482+64.69%

מה זהCloak Network (CLOAK)

HOW IT WORKS Our decentralized privacy ecosystem is built to give you full control over your digital footprint. Instead of relying on centralized services, we leverage a global, peer-powered network that supports secure browsing, private communication, anonymous data sharing, and censorship resistance. Whether you’re surfing the web, exchanging messages, or accessing content, your data is encrypted and routed through multiple independent nodes, making it virtually impossible to track, intercept, or manipulate. No single authority governs the system—it’s community-powered, open, and resilient by design.

Cloak Network (CLOAK) משאב

האתר הרשמי

Cloak Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cloak Network (CLOAK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cloak Network (CLOAK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cloak Network.

בדוק את Cloak Network תחזית המחיר עכשיו‏!

CLOAK למטבעות מקומיים

Cloak Network (CLOAK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cloak Network (CLOAK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CLOAK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cloak Network (CLOAK)

כמה שווה Cloak Network (CLOAK) היום?
החי CLOAKהמחיר ב USD הוא 0.00470744 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CLOAK ל USD?
המחיר הנוכחי של CLOAK ל USD הוא $ 0.00470744. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cloak Network?
שווי השוק של CLOAK הוא $ 472.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CLOAK?
ההיצע במחזור של CLOAK הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CLOAK?
‏‏CLOAK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0095339 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CLOAK?
CLOAK ‏‏רשם מחירATL של 0.00141851 USD.
מהו נפח המסחר של CLOAK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CLOAK הוא -- USD.
האם CLOAK יעלה השנה?
CLOAK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CLOAK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:43:07 (UTC+8)

