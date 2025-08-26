Cloak Network (CLOAK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0046872 $ 0.0046872 $ 0.0046872 24 שעות נמוך $ 0.00552975 $ 0.00552975 $ 0.00552975 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0046872$ 0.0046872 $ 0.0046872 גבוה 24 שעות $ 0.00552975$ 0.00552975 $ 0.00552975 שיא כל הזמנים $ 0.0095339$ 0.0095339 $ 0.0095339 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00141851$ 0.00141851 $ 0.00141851 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -13.92% שינוי מחיר (7D) -23.14% שינוי מחיר (7D) -23.14%

Cloak Network (CLOAK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00470744. במהלך 24 השעות האחרונות, CLOAK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0046872 לבין שיא של $ 0.00552975, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLOAKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0095339, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00141851.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLOAK השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -13.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cloak Network (CLOAK) מידע שוק

שווי שוק $ 472.75K$ 472.75K $ 472.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 472.75K$ 472.75K $ 472.75K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cloak Network הוא $ 472.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLOAK הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 472.75K.