Civilization (CIV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.253367$ 0.253367 $ 0.253367 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +8.17% שינוי מחיר (7D) +8.17%

Civilization (CIV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00219046. במהלך 24 השעות האחרונות, CIV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.253367, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Civilization (CIV) מידע שוק

שווי שוק $ 638.89K$ 638.89K $ 638.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 657.14K$ 657.14K $ 657.14K אספקת מחזור 291.67M 291.67M 291.67M אספקה כוללת 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Civilization הוא $ 638.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIV הוא 291.67M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 657.14K.