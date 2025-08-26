Circle USYC (USYC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.096 גבוה 24 שעות $ 1.097 שיא כל הזמנים $ 1.12 המחיר הנמוך ביותר $ 1.026 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.01% שינוי מחיר (7D) -0.02%

Circle USYC (USYC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.096. במהלך 24 השעות האחרונות, USYC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.096 לבין שיא של $ 1.097, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USYCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.026.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USYC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Circle USYC (USYC) מידע שוק

שווי שוק $ 411.76M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 411.76M אספקת מחזור 375.53M אספקה כוללת 375,525,781.512949

שווי השוק הנוכחי של Circle USYC הוא $ 411.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USYC הוא 375.53M, עם היצע כולל של 375525781.512949. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 411.76M.