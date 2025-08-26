עוד על USYC

Circle USYC סֵמֶל

Circle USYC מחיר (USYC)

1 USYC ל USDמחיר חי:

$1.096
$1.096$1.096
0.00%1D
USD
Circle USYC (USYC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:43:13 (UTC+8)

Circle USYC (USYC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.096
$ 1.096$ 1.096
24 שעות נמוך
$ 1.097
$ 1.097$ 1.097
גבוה 24 שעות

$ 1.096
$ 1.096$ 1.096

$ 1.097
$ 1.097$ 1.097

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

--

+0.01%

-0.02%

-0.02%

Circle USYC (USYC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.096. במהלך 24 השעות האחרונות, USYC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.096 לבין שיא של $ 1.097, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USYCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.026.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USYC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Circle USYC (USYC) מידע שוק

$ 411.76M
$ 411.76M$ 411.76M

--
----

$ 411.76M
$ 411.76M$ 411.76M

375.53M
375.53M 375.53M

375,525,781.512949
375,525,781.512949 375,525,781.512949

שווי השוק הנוכחי של Circle USYC הוא $ 411.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USYC הוא 375.53M, עם היצע כולל של 375525781.512949. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 411.76M.

Circle USYC (USYC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Circle USYCל USDהיה $ +0.00010986.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCircle USYC ל USDהיה . $ +0.0021888216.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCircle USYC ל USDהיה $ +0.0058297336.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Circle USYCל USDהיה $ +0.0072258762534389.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00010986+0.01%
30 ימים$ +0.0021888216+0.20%
60 ימים$ +0.0058297336+0.53%
90 ימים$ +0.0072258762534389+0.66%

מה זהCircle USYC (USYC)

USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.

Circle USYC (USYC) משאב

האתר הרשמי

Circle USYCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Circle USYC (USYC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Circle USYC (USYC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Circle USYC.

בדוק את Circle USYC תחזית המחיר עכשיו‏!

USYC למטבעות מקומיים

Circle USYC (USYC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Circle USYC (USYC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USYC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Circle USYC (USYC)

כמה שווה Circle USYC (USYC) היום?
החי USYCהמחיר ב USD הוא 1.096 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USYC ל USD?
המחיר הנוכחי של USYC ל USD הוא $ 1.096. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Circle USYC?
שווי השוק של USYC הוא $ 411.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USYC?
ההיצע במחזור של USYC הוא 375.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USYC?
‏‏USYC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.12 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USYC?
USYC ‏‏רשם מחירATL של 1.026 USD.
מהו נפח המסחר של USYC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USYC הוא -- USD.
האם USYC יעלה השנה?
USYC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USYC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:43:13 (UTC+8)

Circle USYC (USYC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.