CHOW מחיר (CHOW)

1 CHOW ל USDמחיר חי:

CHOW (CHOW) טבלת מחירים חיה
CHOW (CHOW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00662868
$ 0.00662868$ 0.00662868

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.74%

+4.74%

CHOW (CHOW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00662868, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHOW השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CHOW (CHOW) מידע שוק

$ 37.75K
$ 37.75K$ 37.75K

--
----

$ 37.75K
$ 37.75K$ 37.75K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CHOW הוא $ 37.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHOW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.75K.

CHOW (CHOW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CHOWל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCHOW ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCHOW ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CHOWל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+10.56%
60 ימים$ 0+22.24%
90 ימים$ 0--

מה זהCHOW (CHOW)

CHOW is a purely meme-driven crypto project that embodies the playful and unpredictable spirit of the crypto world. It rejects the idea of secret societies, conspiracies, or centralized powers pulling the strings. Instead, CHOW is all about the simple, lighthearted fun of memes, community, and chaos. There’s no grand master plan, no hidden agenda—just CHOW CHOW, the loyal yet ferocious dog at the center of the movement. The project thrives on its community, fueled by humor, unpredictability, and the raw energy of internet culture. In the world of CHOW, the only rule is: there is no cabal, just CHOW.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

CHOW (CHOW) משאב

האתר הרשמי

CHOWתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CHOW (CHOW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CHOW (CHOW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CHOW.

בדוק את CHOW תחזית המחיר עכשיו‏!

CHOW למטבעות מקומיים

CHOW (CHOW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CHOW (CHOW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHOW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CHOW (CHOW)

כמה שווה CHOW (CHOW) היום?
החי CHOWהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHOW ל USD?
המחיר הנוכחי של CHOW ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CHOW?
שווי השוק של CHOW הוא $ 37.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHOW?
ההיצע במחזור של CHOW הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHOW?
‏‏CHOW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00662868 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHOW?
CHOW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHOW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHOW הוא -- USD.
האם CHOW יעלה השנה?
CHOW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHOW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
CHOW (CHOW) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.