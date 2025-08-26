chillcapy (CHILLCAPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.64% שינוי מחיר (7D) +8.17% שינוי מחיר (7D) +8.17%

chillcapy (CHILLCAPY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHILLCAPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHILLCAPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHILLCAPY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

chillcapy (CHILLCAPY) מידע שוק

שווי שוק $ 18.11K$ 18.11K $ 18.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.11K$ 18.11K $ 18.11K אספקת מחזור 949.98M 949.98M 949.98M אספקה כוללת 949,975,442.35 949,975,442.35 949,975,442.35

שווי השוק הנוכחי של chillcapy הוא $ 18.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHILLCAPY הוא 949.98M, עם היצע כולל של 949975442.35. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.11K.