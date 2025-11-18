Chi מחיר היום

מחיר Chi (気) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001803, עם שינוי של 0.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 気 ל USD הוא $ 0.00001803 לכל 気.

Chi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,019.65, עם היצע במחזור של 999.65M 気. ב‑24 השעות האחרונות, 気 סחר בין $ 0.00001721 (נמוך) ל $ 0.00001899 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00205066, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001667.

ביצועים לטווח קצר, 気 נע ב -- בשעה האחרונה ו -11.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Chi (気) מידע שוק

שווי שוק $ 18.02K$ 18.02K $ 18.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.02K$ 18.02K $ 18.02K אספקת מחזור 999.65M 999.65M 999.65M אספקה כוללת 999,649,320.597833 999,649,320.597833 999,649,320.597833

