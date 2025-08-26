Cheese (CHEESE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02652183$ 0.02652183 $ 0.02652183 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -12.23% שינוי מחיר (7D) -9.48% שינוי מחיר (7D) -9.48%

Cheese (CHEESE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHEESE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHEESEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02652183, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHEESE השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -12.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cheese (CHEESE) מידע שוק

שווי שוק $ 750.22K$ 750.22K $ 750.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 750.22K$ 750.22K $ 750.22K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,985,109.151276 999,985,109.151276 999,985,109.151276

שווי השוק הנוכחי של Cheese הוא $ 750.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHEESE הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999985109.151276. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 750.22K.