chatr מחיר היום

מחיר chatr (CHATR) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHATR ל USD הוא -- לכל CHATR.

chatr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,874, עם היצע במחזור של 100.00B CHATR. ב‑24 השעות האחרונות, CHATR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHATR נע ב -- בשעה האחרונה ו -16.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

chatr (CHATR) מידע שוק

שווי שוק $ 45.87K$ 45.87K $ 45.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.87K$ 45.87K $ 45.87K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של chatr הוא $ 45.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHATR הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.87K.