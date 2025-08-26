Chappyz (CHAPZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00981464$ 0.00981464 $ 0.00981464 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.28% שינוי מחיר (1D) +1.36% שינוי מחיר (7D) +4.05% שינוי מחיר (7D) +4.05%

Chappyz (CHAPZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAPZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHAPZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00981464, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAPZ השתנה ב +0.28% במהלך השעה האחרונה, +1.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chappyz (CHAPZ) מידע שוק

שווי שוק $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M אספקת מחזור 7.61B 7.61B 7.61B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Chappyz הוא $ 1.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHAPZ הוא 7.61B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.94M.