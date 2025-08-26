Channels (CAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 84.31$ 84.31 $ 84.31 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -2.82% שינוי מחיר (7D) +0.38% שינוי מחיר (7D) +0.38%

Channels (CAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 84.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAN השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -2.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Channels (CAN) מידע שוק

שווי שוק $ 286.47K$ 286.47K $ 286.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 380.45K$ 380.45K $ 380.45K אספקת מחזור 752.98M 752.98M 752.98M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Channels הוא $ 286.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAN הוא 752.98M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 380.45K.