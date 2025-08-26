עוד על CNET

ChainNet סֵמֶל

ChainNet מחיר (CNET)

לא רשום

1 CNET ל USDמחיר חי:

$0.00044693
$0.00044693$0.00044693
-1.30%1D
mexc
USD
ChainNet (CNET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:04:21 (UTC+8)

ChainNet (CNET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02663557
$ 0.02663557$ 0.02663557

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.36%

+5.65%

+5.65%

ChainNet (CNET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CNET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CNETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02663557, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CNET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ChainNet (CNET) מידע שוק

$ 44.69K
$ 44.69K$ 44.69K

--
----

$ 44.69K
$ 44.69K$ 44.69K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ChainNet הוא $ 44.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CNET הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.69K.

ChainNet (CNET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ChainNetל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChainNet ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChainNet ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ChainNetל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.36%
30 ימים$ 0+21.28%
60 ימים$ 0+71.20%
90 ימים$ 0--

מה זהChainNet (CNET)

ChainNet is a cutting-edge web3 browser that revolutionizes how users interact with the decentralized web. By leveraging innovative technologies like the web:// protocol and integrating AI-powered search, ChainNet is designed to unlock the full potential of web3 and redefine the browsing experience. Key Features​1. Decentralized Web Hosting​ With ChainNet, you can host your informational websites directly on-chain. This innovative approach eliminates the need for third-party hosting services, making your content censorship-resistant and fully decentralized. HTML, CSS, and JavaScript can be embedded within smart contracts, allowing the browser to render complete web pages directly from the blockchain. 2. The web:// Protocol​ ChainNet introduces the web:// protocol, a groundbreaking feature that allows users to browse smart contracts as if they were traditional web addresses. By simply entering a contract address using web://, users can instantly access the associated on-chain content, including hosted websites and more. 3. AI-Powered Search with Bittensor​ In partnership with Bittensor AI, ChainNet features an advanced AI search engine that can scour the web for off-chain content linked to smart contracts. Whether the content is stored on-chain or elsewhere, ChainNet’s AI capabilities ensure that you can always find what you need. 4. Privacy-Focused Browsing​ ChainNet is designed with privacy at its core. Users enjoy a secure, ad-free browsing experience without the need for KYC or invasive tracking. Your data is yours, and with ChainNet, you can browse the decentralized web without compromising your privacy.

ChainNet (CNET) משאב

האתר הרשמי

ChainNetתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ChainNet (CNET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ChainNet (CNET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ChainNet.

בדוק את ChainNet תחזית המחיר עכשיו‏!

CNET למטבעות מקומיים

ChainNet (CNET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ChainNet (CNET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CNET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ChainNet (CNET)

כמה שווה ChainNet (CNET) היום?
החי CNETהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CNET ל USD?
המחיר הנוכחי של CNET ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ChainNet?
שווי השוק של CNET הוא $ 44.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CNET?
ההיצע במחזור של CNET הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CNET?
‏‏CNET השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02663557 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CNET?
CNET ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CNET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CNET הוא -- USD.
האם CNET יעלה השנה?
CNET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CNET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
