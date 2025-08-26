ChainNet (CNET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02663557$ 0.02663557 $ 0.02663557 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.36% שינוי מחיר (7D) +5.65% שינוי מחיר (7D) +5.65%

ChainNet (CNET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CNET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CNETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02663557, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CNET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ChainNet (CNET) מידע שוק

שווי שוק $ 44.69K$ 44.69K $ 44.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.69K$ 44.69K $ 44.69K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ChainNet הוא $ 44.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CNET הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.69K.