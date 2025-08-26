Chainflip (FLIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.501693 $ 0.501693 $ 0.501693 24 שעות נמוך $ 0.532391 $ 0.532391 $ 0.532391 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.501693$ 0.501693 $ 0.501693 גבוה 24 שעות $ 0.532391$ 0.532391 $ 0.532391 שיא כל הזמנים $ 9.48$ 9.48 $ 9.48 המחיר הנמוך ביותר $ 0.30855$ 0.30855 $ 0.30855 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.15% שינוי מחיר (1D) -5.53% שינוי מחיר (7D) +14.96% שינוי מחיר (7D) +14.96%

Chainflip (FLIP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.501213. במהלך 24 השעות האחרונות, FLIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.501693 לבין שיא של $ 0.532391, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.30855.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLIP השתנה ב -1.15% במהלך השעה האחרונה, -5.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chainflip (FLIP) מידע שוק

שווי שוק $ 33.69M$ 33.69M $ 33.69M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.75M$ 47.75M $ 47.75M אספקת מחזור 67.02M 67.02M 67.02M אספקה כוללת 94,993,410.23108903 94,993,410.23108903 94,993,410.23108903

שווי השוק הנוכחי של Chainflip הוא $ 33.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLIP הוא 67.02M, עם היצע כולל של 94993410.23108903. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.75M.