Ceylon מחיר היום

מחיר Ceylon (RS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000107, עם שינוי של 2.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RS ל USD הוא $ 0.00000107 לכל RS.

Ceylon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,271,976, עם היצע במחזור של 4.00T RS. ב‑24 השעות האחרונות, RS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00000111 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0000061, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RS נע ב +0.75% בשעה האחרונה ו -0.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ceylon (RS) מידע שוק

שווי שוק $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.27M$ 4.27M $ 4.27M אספקת מחזור 4.00T 4.00T 4.00T אספקה כוללת 3,999,889,767,125.145 3,999,889,767,125.145 3,999,889,767,125.145

שווי השוק הנוכחי של Ceylon הוא $ 4.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RS הוא 4.00T, עם היצע כולל של 3999889767125.145. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.27M.