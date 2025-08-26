CaveWorld (CAVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01484414 24 שעות נמוך $ 0.01509093 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01484414 גבוה 24 שעות $ 0.01509093 שיא כל הזמנים $ 10.4 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00930387 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.60% שינוי מחיר (7D) +6.31%

CaveWorld (CAVE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01484568. במהלך 24 השעות האחרונות, CAVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01484414 לבין שיא של $ 0.01509093, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00930387.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAVE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CaveWorld (CAVE) מידע שוק

שווי שוק $ 68.73K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.48M אספקת מחזור 4.63M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CaveWorld הוא $ 68.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAVE הוא 4.63M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.48M.