catwifhat ($CWIF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00000224$ 0.00000224 $ 0.00000224 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +6.26% שינוי מחיר (1D) -5.43% שינוי מחיר (7D) -3.27% שינוי מחיר (7D) -3.27%

catwifhat ($CWIF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $CWIF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $CWIFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00000224, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $CWIF השתנה ב +6.26% במהלך השעה האחרונה, -5.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

catwifhat ($CWIF) מידע שוק

שווי שוק $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M אספקת מחזור 30.29T 30.29T 30.29T אספקה כוללת 30,292,528,052,934.0 30,292,528,052,934.0 30,292,528,052,934.0

שווי השוק הנוכחי של catwifhat הוא $ 3.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $CWIF הוא 30.29T, עם היצע כולל של 30292528052934.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.01M.