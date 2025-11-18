catty מחיר היום

מחיר catty (CATTY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CATTY ל USD הוא -- לכל CATTY.

catty כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 64,596, עם היצע במחזור של 999.94M CATTY. ב‑24 השעות האחרונות, CATTY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CATTY נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -13.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

catty (CATTY) מידע שוק

שווי שוק $ 64.60K$ 64.60K $ 64.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.60K$ 64.60K $ 64.60K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,937,412.012767 999,937,412.012767 999,937,412.012767

