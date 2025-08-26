CATO (CATO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.15899$ 0.15899 $ 0.15899 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.55% שינוי מחיר (7D) +3.24% שינוי מחיר (7D) +3.24%

CATO (CATO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CATO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CATOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.15899, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CATO השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CATO (CATO) מידע שוק

שווי שוק $ 108.05K$ 108.05K $ 108.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 188.45K$ 188.45K $ 188.45K אספקת מחזור 172.00M 172.00M 172.00M אספקה כוללת 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CATO הוא $ 108.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CATO הוא 172.00M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 188.45K.