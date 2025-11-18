CaoCao מחיר היום

מחיר CaoCao (CAOCAO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00103074, עם שינוי של 12.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CAOCAO ל USD הוא $ 0.00103074 לכל CAOCAO.

CaoCao כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,245, עם היצע במחזור של 30.31M CAOCAO. ב‑24 השעות האחרונות, CAOCAO סחר בין $ 0.00086522 (נמוך) ל $ 0.00129221 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.349222, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00086522.

ביצועים לטווח קצר, CAOCAO נע ב +0.50% בשעה האחרונה ו -99.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CaoCao (CAOCAO) מידע שוק

שווי שוק $ 31.25K$ 31.25K $ 31.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.25K$ 31.25K $ 31.25K אספקת מחזור 30.31M 30.31M 30.31M אספקה כוללת 30,312,702.907250535 30,312,702.907250535 30,312,702.907250535

שווי השוק הנוכחי של CaoCao הוא $ 31.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAOCAO הוא 30.31M, עם היצע כולל של 30312702.907250535. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.25K.