Cakedog (CAKEDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00325348$ 0.00325348 $ 0.00325348 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -1.80% שינוי מחיר (7D) -0.26% שינוי מחיר (7D) -0.26%

Cakedog (CAKEDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CAKEDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAKEDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00325348, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAKEDOG השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -1.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cakedog (CAKEDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 83.78K$ 83.78K $ 83.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.78K$ 83.78K $ 83.78K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cakedog הוא $ 83.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAKEDOG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.78K.