CacheDrop מחיר היום

מחיר CacheDrop (CACHE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 8.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CACHE ל USD הוא -- לכל CACHE.

CacheDrop כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,977, עם היצע במחזור של 999.88M CACHE. ב‑24 השעות האחרונות, CACHE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CACHE נע ב -0.22% בשעה האחרונה ו +33.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CacheDrop (CACHE) מידע שוק

שווי שוק $ 35.98K$ 35.98K $ 35.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.98K$ 35.98K $ 35.98K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786

שווי השוק הנוכחי של CacheDrop הוא $ 35.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CACHE הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999880289.0938786. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.98K.