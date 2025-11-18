Buttcoin מחיר היום

מחיר Buttcoin (BUTTCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00052609, עם שינוי של 0.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUTTCOIN ל USD הוא $ 0.00052609 לכל BUTTCOIN.

Buttcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 525,445, עם היצע במחזור של 998.77M BUTTCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, BUTTCOIN סחר בין $ 0.00048673 (נמוך) ל $ 0.00052983 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02947911, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00048673.

ביצועים לטווח קצר, BUTTCOIN נע ב +2.64% בשעה האחרונה ו -21.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Buttcoin (BUTTCOIN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Buttcoin הוא $ 525.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUTTCOIN הוא 998.77M, עם היצע כולל של 998769197.525383. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 525.45K.