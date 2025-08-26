עוד על BNDL

Bundles סֵמֶל

Bundles מחיר (BNDL)

לא רשום

1 BNDL ל USDמחיר חי:

$0.00015248
$0.00015248$0.00015248
-21.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bundles (BNDL) טבלת מחירים חיה
Bundles (BNDL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00199644
$ 0.00199644$ 0.00199644

$ 0
$ 0$ 0

+0.23%

-21.40%

-5.25%

-5.25%

Bundles (BNDL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BNDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00199644, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNDL השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -21.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bundles (BNDL) מידע שוק

$ 100.01K
$ 100.01K$ 100.01K

--
----

$ 137.52K
$ 137.52K$ 137.52K

655.89M
655.89M 655.89M

901,855,470.5236615
901,855,470.5236615 901,855,470.5236615

שווי השוק הנוכחי של Bundles הוא $ 100.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNDL הוא 655.89M, עם היצע כולל של 901855470.5236615. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.52K.

Bundles (BNDL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bundlesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBundles ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBundles ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bundlesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-21.40%
30 ימים$ 0-38.03%
60 ימים$ 0-67.19%
90 ימים$ 0--

מה זהBundles (BNDL)

Create and trade diversified bundles of crypto tokens with ease. Instead of managing multiple assets individually, group them into customizable bundles and track their overall performance as a single unit. The Bundles platform simplifies your trading experience by executing swaps into all of the underlying tokens within a bundle through a single, seamless transaction. Buy into narratives instead of individual coins.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bundles (BNDL) משאב

האתר הרשמי

Bundlesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bundles (BNDL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bundles (BNDL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bundles.

בדוק את Bundles תחזית המחיר עכשיו‏!

BNDL למטבעות מקומיים

Bundles (BNDL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bundles (BNDL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BNDL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bundles (BNDL)

כמה שווה Bundles (BNDL) היום?
החי BNDLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BNDL ל USD?
המחיר הנוכחי של BNDL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bundles?
שווי השוק של BNDL הוא $ 100.01K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BNDL?
ההיצע במחזור של BNDL הוא 655.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BNDL?
‏‏BNDL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00199644 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BNDL?
BNDL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BNDL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BNDL הוא -- USD.
האם BNDL יעלה השנה?
BNDL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BNDL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.