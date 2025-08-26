Bundles (BNDL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00199644 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.23% שינוי מחיר (1D) -21.40% שינוי מחיר (7D) -5.25%

Bundles (BNDL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BNDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00199644, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNDL השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -21.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bundles (BNDL) מידע שוק

שווי שוק $ 100.01K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 137.52K אספקת מחזור 655.89M אספקה כוללת 901,855,470.5236615

שווי השוק הנוכחי של Bundles הוא $ 100.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNDL הוא 655.89M, עם היצע כולל של 901855470.5236615. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.52K.