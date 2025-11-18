Built on Nothing מחיר היום

מחיר Built on Nothing (BON) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000906, עם שינוי של 5.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BON ל USD הוא $ 0.0000906 לכל BON.

Built on Nothing כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 74,036, עם היצע במחזור של 812.44M BON. ב‑24 השעות האחרונות, BON סחר בין $ 0.00008681 (נמוך) ל $ 0.00009679 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0019941, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00008681.

ביצועים לטווח קצר, BON נע ב -0.81% בשעה האחרונה ו -30.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Built on Nothing (BON) מידע שוק

שווי שוק $ 74.04K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 91.07K אספקת מחזור 812.44M אספקה כוללת 999,320,387.247757

שווי השוק הנוכחי של Built on Nothing הוא $ 74.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BON הוא 812.44M, עם היצע כולל של 999320387.247757. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.07K.