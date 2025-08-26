BROT (BROT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00667046$ 0.00667046 $ 0.00667046 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.56% שינוי מחיר (1D) -15.70% שינוי מחיר (7D) -8.02% שינוי מחיר (7D) -8.02%

BROT (BROT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BROT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BROTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00667046, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BROT השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -15.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BROT (BROT) מידע שוק

שווי שוק $ 65.63K$ 65.63K $ 65.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.63K$ 65.63K $ 65.63K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,931,068.061137 999,931,068.061137 999,931,068.061137

שווי השוק הנוכחי של BROT הוא $ 65.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BROT הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999931068.061137. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.63K.