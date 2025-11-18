brickcoin מחיר היום

מחיר brickcoin (BRICK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000716, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRICK ל USD הוא $ 0.00000716 לכל BRICK.

brickcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,115.06, עם היצע במחזור של 994.12M BRICK. ב‑24 השעות האחרונות, BRICK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00115065, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000689.

ביצועים לטווח קצר, BRICK נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

brickcoin (BRICK) מידע שוק

שווי שוק $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K אספקת מחזור 994.12M 994.12M 994.12M אספקה כוללת 994,122,612.219441 994,122,612.219441 994,122,612.219441

שווי השוק הנוכחי של brickcoin הוא $ 7.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BRICK הוא 994.12M, עם היצע כולל של 994122612.219441. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.12K.