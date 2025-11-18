Brewski מחיר היום

מחיר Brewski (BREWSKI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001165, עם שינוי של 8.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BREWSKI ל USD הוא $ 0.00001165 לכל BREWSKI.

Brewski כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,634.56, עם היצע במחזור של 998.78M BREWSKI. ב‑24 השעות האחרונות, BREWSKI סחר בין $ 0.00001151 (נמוך) ל $ 0.00001276 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00277218, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001151.

ביצועים לטווח קצר, BREWSKI נע ב -- בשעה האחרונה ו -19.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Brewski (BREWSKI) מידע שוק

שווי שוק $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.63K$ 11.63K $ 11.63K אספקת מחזור 998.78M 998.78M 998.78M אספקה כוללת 998,778,130.991268 998,778,130.991268 998,778,130.991268

שווי השוק הנוכחי של Brewski הוא $ 11.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BREWSKI הוא 998.78M, עם היצע כולל של 998778130.991268. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.63K.