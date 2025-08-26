BOTXCOIN (BOTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01125941 $ 0.01125941 $ 0.01125941 24 שעות נמוך $ 0.01217518 $ 0.01217518 $ 0.01217518 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01125941$ 0.01125941 $ 0.01125941 גבוה 24 שעות $ 0.01217518$ 0.01217518 $ 0.01217518 שיא כל הזמנים $ 3.27$ 3.27 $ 3.27 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -1.92% שינוי מחיר (7D) -6.63% שינוי מחיר (7D) -6.63%

BOTXCOIN (BOTX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01159374. במהלך 24 השעות האחרונות, BOTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01125941 לבין שיא של $ 0.01217518, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BOTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BOTX השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -1.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BOTXCOIN (BOTX) מידע שוק

שווי שוק $ 20.39M$ 20.39M $ 20.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.97M$ 57.97M $ 57.97M אספקת מחזור 1.76B 1.76B 1.76B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BOTXCOIN הוא $ 20.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOTX הוא 1.76B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.97M.