BoringDAO (BORING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.148861$ 0.148861 $ 0.148861 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) +3.83% שינוי מחיר (7D) -2.84% שינוי מחיר (7D) -2.84%

BoringDAO (BORING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BORING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BORINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.148861, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BORING השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +3.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BoringDAO (BORING) מידע שוק

שווי שוק $ 603.19K$ 603.19K $ 603.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 603.19K$ 603.19K $ 603.19K אספקת מחזור 1.71B 1.71B 1.71B אספקה כוללת 1,711,942,725.365838 1,711,942,725.365838 1,711,942,725.365838

שווי השוק הנוכחי של BoringDAO הוא $ 603.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BORING הוא 1.71B, עם היצע כולל של 1711942725.365838. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 603.19K.