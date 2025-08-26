Booty ($BOOTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.78% שינוי מחיר (7D) -11.94%

Booty ($BOOTY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $BOOTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $BOOTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $BOOTY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Booty ($BOOTY) מידע שוק

שווי שוק $ 17.56K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.56K אספקת מחזור 69.00B אספקה כוללת 69,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Booty הוא $ 17.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $BOOTY הוא 69.00B, עם היצע כולל של 69000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.56K.