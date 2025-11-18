Boorio מחיר היום

מחיר Boorio (ORIO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00012702, עם שינוי של 3.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORIO ל USD הוא $ 0.00012702 לכל ORIO.

Boorio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 381,062, עם היצע במחזור של 3.00B ORIO. ב‑24 השעות האחרונות, ORIO סחר בין $ 0.0001248 (נמוך) ל $ 0.00013591 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00039163, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0001248.

ביצועים לטווח קצר, ORIO נע ב -- בשעה האחרונה ו -25.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Boorio (ORIO) מידע שוק

שווי שוק $ 381.06K$ 381.06K $ 381.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 381.06K$ 381.06K $ 381.06K אספקת מחזור 3.00B 3.00B 3.00B אספקה כוללת 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boorio הוא $ 381.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORIO הוא 3.00B, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 381.06K.