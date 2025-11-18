Boopa מחיר היום

מחיר Boopa (BOOPA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003037, עם שינוי של 8.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOOPA ל USD הוא $ 0.00003037 לכל BOOPA.

Boopa כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,369, עם היצע במחזור של 1.00B BOOPA. ב‑24 השעות האחרונות, BOOPA סחר בין $ 0.00002884 (נמוך) ל $ 0.00003409 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01075817, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002884.

ביצועים לטווח קצר, BOOPA נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -27.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Boopa (BOOPA) מידע שוק

שווי שוק $ 30.37K$ 30.37K $ 30.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.37K$ 30.37K $ 30.37K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Boopa הוא $ 30.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BOOPA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.37K.