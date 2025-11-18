BONGO CAT מחיר היום

מחיר BONGO CAT (BONGO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00007484, עם שינוי של 3.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BONGO ל USD הוא $ 0.00007484 לכל BONGO.

BONGO CAT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 74,718, עם היצע במחזור של 999.68M BONGO. ב‑24 השעות האחרונות, BONGO סחר בין $ 0.00007043 (נמוך) ל $ 0.0000783 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.142768, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002101.

ביצועים לטווח קצר, BONGO נע ב +0.74% בשעה האחרונה ו -21.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BONGO CAT (BONGO) מידע שוק

שווי שוק $ 74.72K$ 74.72K $ 74.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.72K$ 74.72K $ 74.72K אספקת מחזור 999.68M 999.68M 999.68M אספקה כוללת 999,683,452.0289706 999,683,452.0289706 999,683,452.0289706

שווי השוק הנוכחי של BONGO CAT הוא $ 74.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BONGO הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999683452.0289706. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.72K.