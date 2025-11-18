BNBGUY מחיר היום

מחיר BNBGUY (BNBGUY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000834, עם שינוי של 0.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNBGUY ל USD הוא $ 0.00000834 לכל BNBGUY.

BNBGUY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,948.25, עם היצע במחזור של 953.10M BNBGUY. ב‑24 השעות האחרונות, BNBGUY סחר בין $ 0.00000809 (נמוך) ל $ 0.00000848 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0003229, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000809.

ביצועים לטווח קצר, BNBGUY נע ב +0.40% בשעה האחרונה ו -33.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BNBGUY (BNBGUY) מידע שוק

שווי שוק $ 7.95K$ 7.95K $ 7.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.95K$ 7.95K $ 7.95K אספקת מחזור 953.10M 953.10M 953.10M אספקה כוללת 953,096,958.0 953,096,958.0 953,096,958.0

