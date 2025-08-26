BMX (BMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 6.48 $ 6.48 $ 6.48 24 שעות נמוך $ 6.93 $ 6.93 $ 6.93 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 6.48$ 6.48 $ 6.48 גבוה 24 שעות $ 6.93$ 6.93 $ 6.93 שיא כל הזמנים $ 15.37$ 15.37 $ 15.37 המחיר הנמוך ביותר $ 0.26035$ 0.26035 $ 0.26035 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.95% שינוי מחיר (1D) -5.79% שינוי מחיר (7D) -9.09% שינוי מחיר (7D) -9.09%

BMX (BMX) המחיר בזמן אמת של הוא $6.48. במהלך 24 השעות האחרונות, BMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.48 לבין שיא של $ 6.93, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.37, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.26035.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BMX השתנה ב -0.95% במהלך השעה האחרונה, -5.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BMX (BMX) מידע שוק

שווי שוק $ 18.00M$ 18.00M $ 18.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.00M$ 18.00M $ 18.00M אספקת מחזור 2.77M 2.77M 2.77M אספקה כוללת 2,769,636.74098222 2,769,636.74098222 2,769,636.74098222

שווי השוק הנוכחי של BMX הוא $ 18.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BMX הוא 2.77M, עם היצע כולל של 2769636.74098222. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.00M.