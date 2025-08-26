BlueSparrow (BLUESPARROW) מידע על מחיר (USD)

BlueSparrow (BLUESPARROW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01845226. במהלך 24 השעות האחרונות, BLUESPARROW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01830539 לבין שיא של $ 0.01998154, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLUESPARROWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.142983, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00835721.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLUESPARROW השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -6.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BlueSparrow (BLUESPARROW) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של BlueSparrow הוא $ 802.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLUESPARROW הוא 43.59M, עם היצע כולל של 46188610.6. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 849.92K.