מחיר BladeSwap (BLADE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00081026, עם שינוי של 3.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLADE ל USD הוא $ 0.00081026 לכל BLADE.

BladeSwap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 79,762, עם היצע במחזור של 98.44M BLADE. ב‑24 השעות האחרונות, BLADE סחר בין $ 0.00077372 (נמוך) ל $ 0.0008436 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.207049, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00068298.

ביצועים לטווח קצר, BLADE נע ב -0.12% בשעה האחרונה ו -14.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BladeSwap (BLADE) מידע שוק

שווי שוק $ 79.76K$ 79.76K $ 79.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 151.02K$ 151.02K $ 151.02K אספקת מחזור 98.44M 98.44M 98.44M אספקה כוללת 186,384,281.469197 186,384,281.469197 186,384,281.469197

שווי השוק הנוכחי של BladeSwap הוא $ 79.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLADE הוא 98.44M, עם היצע כולל של 186384281.469197. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 151.02K.