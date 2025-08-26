Bitune (TUNE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00291445 גבוה 24 שעות $ 0.00296759 שיא כל הזמנים $ 6.05 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -1.52% שינוי מחיר (7D) -0.77%

Bitune (TUNE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00292113. במהלך 24 השעות האחרונות, TUNE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00291445 לבין שיא של $ 0.00296759, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TUNEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.05, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TUNE השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitune (TUNE) מידע שוק

שווי שוק $ 96.97K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 292.11K אספקת מחזור 33.19M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitune הוא $ 96.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TUNE הוא 33.19M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 292.11K.