BitMEX (BMEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.338349 $ 0.338349 $ 0.338349 24 שעות נמוך $ 0.351671 $ 0.351671 $ 0.351671 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.338349$ 0.338349 $ 0.338349 גבוה 24 שעות $ 0.351671$ 0.351671 $ 0.351671 שיא כל הזמנים $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 המחיר הנמוך ביותר $ 0.090334$ 0.090334 $ 0.090334 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.94% שינוי מחיר (1D) +0.66% שינוי מחיר (7D) +5.43% שינוי מחיר (7D) +5.43%

BitMEX (BMEX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.344577. במהלך 24 השעות האחרונות, BMEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.338349 לבין שיא של $ 0.351671, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BMEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.090334.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BMEX השתנה ב -0.94% במהלך השעה האחרונה, +0.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BitMEX (BMEX) מידע שוק

שווי שוק $ 34.37M$ 34.37M $ 34.37M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 155.06M$ 155.06M $ 155.06M אספקת מחזור 99.75M 99.75M 99.75M אספקה כוללת 450,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BitMEX הוא $ 34.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BMEX הוא 99.75M, עם היצע כולל של 450000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.06M.