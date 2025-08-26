עוד על XBC

Bitcoin Plus סֵמֶל

Bitcoin Plus מחיר (XBC)

לא רשום

1 XBC ל USDמחיר חי:

$1.91
$1.91$1.91
+92.30%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Bitcoin Plus (XBC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:36:59 (UTC+8)

Bitcoin Plus (XBC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.832974
24 שעות נמוך
$ 1.92
גבוה 24 שעות

$ 0.832974
$ 1.92
$ 195.51
$ 0.0498737
-0.23%

+92.40%

-11.24%

-11.24%

Bitcoin Plus (XBC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.91. במהלך 24 השעות האחרונות, XBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.832974 לבין שיא של $ 1.92, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 195.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0498737.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XBC השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, +92.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Plus (XBC) מידע שוק

$ 513.56K
--
$ 1.91M
268.46K
1,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Plus הוא $ 513.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XBC הוא 268.46K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.91M.

Bitcoin Plus (XBC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bitcoin Plusל USDהיה $ +0.918877.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Plus ל USDהיה . $ +1.3938918330.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Plus ל USDהיה $ +0.6471805800.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitcoin Plusל USDהיה $ +0.271746815025708.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.918877+92.40%
30 ימים$ +1.3938918330+72.98%
60 ימים$ +0.6471805800+33.88%
90 ימים$ +0.271746815025708+16.59%

מה זהBitcoin Plus (XBC)

Secure, fast, reliable coin with native Tor and onboard P2P messaging system.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Bitcoin Plus (XBC) משאב

האתר הרשמי

Bitcoin Plusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcoin Plus (XBC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin Plus (XBC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin Plus.

בדוק את Bitcoin Plus תחזית המחיר עכשיו‏!

XBC למטבעות מקומיים

Bitcoin Plus (XBC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Plus (XBC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XBC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bitcoin Plus (XBC)

כמה שווה Bitcoin Plus (XBC) היום?
החי XBCהמחיר ב USD הוא 1.91 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XBC ל USD?
המחיר הנוכחי של XBC ל USD הוא $ 1.91. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcoin Plus?
שווי השוק של XBC הוא $ 513.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XBC?
ההיצע במחזור של XBC הוא 268.46K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XBC?
‏‏XBC השיג מחיר שיא (ATH) של 195.51 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XBC?
XBC ‏‏רשם מחירATL של 0.0498737 USD.
מהו נפח המסחר של XBC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XBC הוא -- USD.
האם XBC יעלה השנה?
XBC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XBC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:36:59 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.