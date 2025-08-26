Bitcoin Plus (XBC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.832974 24 שעות נמוך $ 1.92 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 195.51 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0498737 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) +92.40% שינוי מחיר (7D) -11.24%

Bitcoin Plus (XBC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.91. במהלך 24 השעות האחרונות, XBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.832974 לבין שיא של $ 1.92, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 195.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0498737.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XBC השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, +92.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Plus (XBC) מידע שוק

שווי שוק $ 513.56K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.91M אספקת מחזור 268.46K אספקה כוללת 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Plus הוא $ 513.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XBC הוא 268.46K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.91M.