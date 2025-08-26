עוד על SASHA

Bitcoin Cat סֵמֶל

Bitcoin Cat מחיר (SASHA)

1 SASHA ל USDמחיר חי:

-8.50%1D
Bitcoin Cat (SASHA) טבלת מחירים חיה
Bitcoin Cat (SASHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00141447
$ 0.00141447$ 0.00141447

+0.09%

-8.31%

-5.65%

-5.65%

Bitcoin Cat (SASHA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SASHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SASHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00141447, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SASHA השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -8.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Cat (SASHA) מידע שוק

$ 47.33K
$ 47.33K$ 47.33K

$ 47.33K
$ 47.33K$ 47.33K

999.04M
999.04M 999.04M

999,040,555.2125
999,040,555.2125 999,040,555.2125

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Cat הוא $ 47.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SASHA הוא 999.04M, עם היצע כולל של 999040555.2125. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.33K.

Bitcoin Cat (SASHA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bitcoin Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitcoin Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitcoin Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.31%
30 ימים$ 0-16.09%
60 ימים$ 0+3.45%
90 ימים$ 0--

מה זהBitcoin Cat (SASHA)

Bitcoin is more than just a digital currency; it has inspired the creation of a meme coin named Sasha, in honor of the beloved cat raised by Meredith Patterson and the late Len Sassaman. Len Sassaman, an influential figure in the cypherpunk community, is often rumored to be the mysterious founder of Bitcoin, further deepening the connection between Sasha and the Bitcoin legacy. Due to this intriguing association, Sasha has earned the affectionate nickname "Bitcoin Cat." The Sasha coin ($Sasha) was officially launched on October 4th, 2024, on the Solana blockchain. Since its inception, it has transitioned to being fully community-driven, reflecting its growing popularity and the strong sense of community among its supporters.

Bitcoin Cat (SASHA) משאב

האתר הרשמי

Bitcoin Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcoin Cat (SASHA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin Cat (SASHA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin Cat.

בדוק את Bitcoin Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

SASHA למטבעות מקומיים

Bitcoin Cat (SASHA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Cat (SASHA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SASHA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bitcoin Cat (SASHA)

כמה שווה Bitcoin Cat (SASHA) היום?
החי SASHAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SASHA ל USD?
המחיר הנוכחי של SASHA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcoin Cat?
שווי השוק של SASHA הוא $ 47.33K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SASHA?
ההיצע במחזור של SASHA הוא 999.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SASHA?
‏‏SASHA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00141447 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SASHA?
SASHA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SASHA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SASHA הוא -- USD.
האם SASHA יעלה השנה?
SASHA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SASHA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
