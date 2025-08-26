Bitcast (SN93) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 6.88 $ 6.88 $ 6.88 24 שעות נמוך $ 8.44 $ 8.44 $ 8.44 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 6.88$ 6.88 $ 6.88 גבוה 24 שעות $ 8.44$ 8.44 $ 8.44 שיא כל הזמנים $ 9.08$ 9.08 $ 9.08 המחיר הנמוך ביותר $ 0.670854$ 0.670854 $ 0.670854 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.10% שינוי מחיר (1D) -2.79% שינוי מחיר (7D) +65.84% שינוי מחיר (7D) +65.84%

Bitcast (SN93) המחיר בזמן אמת של הוא $7.77. במהלך 24 השעות האחרונות, SN93 נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.88 לבין שיא של $ 8.44, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN93השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.08, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.670854.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN93 השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -2.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+65.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcast (SN93) מידע שוק

שווי שוק $ 9.35M$ 9.35M $ 9.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.35M$ 9.35M $ 9.35M אספקת מחזור 1.21M 1.21M 1.21M אספקה כוללת 1,205,204.8358636 1,205,204.8358636 1,205,204.8358636

שווי השוק הנוכחי של Bitcast הוא $ 9.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN93 הוא 1.21M, עם היצע כולל של 1205204.8358636. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.35M.