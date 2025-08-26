BITBONDS (BITBONDS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.14% שינוי מחיר (7D) -26.77%

BITBONDS (BITBONDS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BITBONDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BITBONDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BITBONDS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BITBONDS (BITBONDS) מידע שוק

שווי שוק $ 33.54K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.54K אספקת מחזור 996.94M אספקה כוללת 996,935,139.688513

שווי השוק הנוכחי של BITBONDS הוא $ 33.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BITBONDS הוא 996.94M, עם היצע כולל של 996935139.688513. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.54K.