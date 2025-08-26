עוד על BIS

Bismuth סֵמֶל

Bismuth מחיר (BIS)

לא רשום

1 BIS ל USDמחיר חי:

$0.01020177
$0.01020177$0.01020177
-2.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Bismuth (BIS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:50:35 (UTC+8)

Bismuth (BIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01016315
$ 0.01016315$ 0.01016315
24 שעות נמוך
$ 0.01053845
$ 0.01053845$ 0.01053845
גבוה 24 שעות

$ 0.01016315
$ 0.01016315$ 0.01016315

$ 0.01053845
$ 0.01053845$ 0.01053845

$ 8.94
$ 8.94$ 8.94

$ 0.00114665
$ 0.00114665$ 0.00114665

--

-2.25%

-41.44%

-41.44%

Bismuth (BIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01020177. במהלך 24 השעות האחרונות, BIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01016315 לבין שיא של $ 0.01053845, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00114665.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bismuth (BIS) מידע שוק

$ 387.23K
$ 387.23K$ 387.23K

--
----

$ 419.12K
$ 419.12K$ 419.12K

37.96M
37.96M 37.96M

41,082,626.42993339
41,082,626.42993339 41,082,626.42993339

שווי השוק הנוכחי של Bismuth הוא $ 387.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIS הוא 37.96M, עם היצע כולל של 41082626.42993339. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 419.12K.

Bismuth (BIS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bismuthל USDהיה $ -0.00023539173746092.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBismuth ל USDהיה . $ +0.0009595489.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBismuth ל USDהיה $ +0.0027327114.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bismuthל USDהיה $ +0.000387073059458228.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00023539173746092-2.25%
30 ימים$ +0.0009595489+9.41%
60 ימים$ +0.0027327114+26.79%
90 ימים$ +0.000387073059458228+3.94%

מה זהBismuth (BIS)

Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed.

Bismuthתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bismuth (BIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bismuth (BIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bismuth.

בדוק את Bismuth תחזית המחיר עכשיו‏!

BIS למטבעות מקומיים

Bismuth (BIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bismuth (BIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bismuth (BIS)

כמה שווה Bismuth (BIS) היום?
החי BISהמחיר ב USD הוא 0.01020177 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BIS ל USD?
המחיר הנוכחי של BIS ל USD הוא $ 0.01020177. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bismuth?
שווי השוק של BIS הוא $ 387.23K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BIS?
ההיצע במחזור של BIS הוא 37.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BIS?
‏‏BIS השיג מחיר שיא (ATH) של 8.94 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BIS?
BIS ‏‏רשם מחירATL של 0.00114665 USD.
מהו נפח המסחר של BIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BIS הוא -- USD.
האם BIS יעלה השנה?
BIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:50:35 (UTC+8)

