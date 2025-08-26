Bismuth (BIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01016315 $ 0.01016315 $ 0.01016315 24 שעות נמוך $ 0.01053845 $ 0.01053845 $ 0.01053845 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01016315$ 0.01016315 $ 0.01016315 גבוה 24 שעות $ 0.01053845$ 0.01053845 $ 0.01053845 שיא כל הזמנים $ 8.94$ 8.94 $ 8.94 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00114665$ 0.00114665 $ 0.00114665 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.25% שינוי מחיר (7D) -41.44% שינוי מחיר (7D) -41.44%

Bismuth (BIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01020177. במהלך 24 השעות האחרונות, BIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01016315 לבין שיא של $ 0.01053845, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 8.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00114665.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BIS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bismuth (BIS) מידע שוק

שווי שוק $ 387.23K$ 387.23K $ 387.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 419.12K$ 419.12K $ 419.12K אספקת מחזור 37.96M 37.96M 37.96M אספקה כוללת 41,082,626.42993339 41,082,626.42993339 41,082,626.42993339

שווי השוק הנוכחי של Bismuth הוא $ 387.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIS הוא 37.96M, עם היצע כולל של 41082626.42993339. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 419.12K.