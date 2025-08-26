BIRDFLU ($BIRDFLU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0029822$ 0.0029822 $ 0.0029822 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.56% שינוי מחיר (1D) -9.65% שינוי מחיר (7D) -10.43% שינוי מחיר (7D) -10.43%

BIRDFLU ($BIRDFLU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $BIRDFLU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $BIRDFLUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0029822, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $BIRDFLU השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -9.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BIRDFLU ($BIRDFLU) מידע שוק

שווי שוק $ 27.14K$ 27.14K $ 27.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.14K$ 27.14K $ 27.14K אספקת מחזור 999.76M 999.76M 999.76M אספקה כוללת 999,761,125.8531547 999,761,125.8531547 999,761,125.8531547

שווי השוק הנוכחי של BIRDFLU הוא $ 27.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $BIRDFLU הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999761125.8531547. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.14K.